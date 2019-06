"Milan" futbolçusu Hakan Çalhanoğlunu satmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəhbərliyi türk yarımmüdafiəçini 15-16 milyon avroya satmağı planlaşdırır. Bildirilir ki, yeni baş məşqçisi Marko Campaolo "Real"ın futbolçusu Mateo Kovaçiçi transfer etmək istəyir. Buna görə klub H.Çalhanoğlunu sataraq gəlir əldə etməyi düşünür.

Qeyd edək ki, H.Çalhanoğlu ötən mövsüm 46 matçda 4 qol vurub, 13 qolun ötürməsini verib.

