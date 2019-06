"Qarabağ"dan ilk transfer - Sabiq "Real"lı ilə anlaşdılar

"Qarabağ" 2019-2020 futbol mövsümü üçün yay transfer pəncərəsində ilk keçidin rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağdamlılar ispaniyalı futbolçu Xayme Romero Rodriqesi heyətinə cəlb edib. Xaymeylə üç illik müqavilə imzalanıb. Rodriqes komandada "9" nömrəli formayla çıxış edəcək.

Karyerasına “Albasete”də başlayan 28 yaşlı futbolçu həmçinin “Saraqosa”, “Real”ın B komandası, İtaliyanın “Bari” və “Udineze” kimi klublarının şərəfini qoruyub. “Deportivo Luqo”da icarədə oynayan Xayme son olaraq ölkəsinin "Kordoba" klubunda çıxış edib.

