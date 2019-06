Ermənilər işğal altındakı Ağdam şəhərinin ən son fotolarını yayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ermənilərin Əsgəranın inzibati sərhədlərinə daxil etdiyi və "Akna" adı verdiyi Ağdam xarabalıqlar içindədir və rayonun daimi əhalisi yoxdur.

Xatırladaq ki, Ağdam 1993-cü il iyulun 23-də erməni hərbi birləşmələrti tərəfindən işğal olunub. (modern.az)

