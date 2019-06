Tərs tikilmiş ev görənləri heyrətləndirdi - FOTOLAR

Türkiyənin Ordu bölgəsində bələdiyyə tərəfindən 150 kvadratmetrlik tərs ev inşa edilib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, fərqli baxışlarda iki istiqamətə mail verilərək inşa edilən iki mərtəbəli ev böyük marağa səbəb olub. Tərs evin içində yataq otağı, oturma dəsti və əşyalar tavana yapışdırılıb. Bu qeyri-adi evi görməyə gələnlər onunla fotolar çəkir və paylaşır. Bu tərs evin şəhər turizminə faydalı olacağı da bildirilib.

