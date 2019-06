Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən restoranlardan birində baş tutan toydan sonra bəylə gəlin evi arasında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zalda başlayan mübahisə restoranın həyətində kütləvi davaya çevrilib.

Həmin şəxslərin içkili olduğu güman edilir.

Bu da toydan sonra dava:



