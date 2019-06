Neftçalada piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az məlumat verir ki, hadisə Neftçala şəhərində qeydə alınıb. Rayon sakini Qulu Nəbiyev yol keçərkən naməlum avtomobillə vurulub. Ağır kəllə-beyin xəsarəti alan piyada Neftçala Rayon Mərkəzi Xəsətəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Azertac)

