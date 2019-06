Kanalizasiyaya atılan yapon balığının son halını görənlər gözlərinə inana bilmədi - FOTOLAR

Nyu Yorkda Niaqara çayındakı su təmizləmə mərkəzinin aşağı hissəsində təxminən 35 santimetr uzunluqda bir yapon balığı tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, balıq çayı qoruyan “Buffalo Niaqara Waterkiper” adlı bir təşkilat tərəfindən yaxalanıb. Bundan sonra təşkilat “Facebook” dakı paylaşımında “bu səbəblə balığınızı tualetə atıb, sifonu çəkməməlisiniz” yazaraq xəbərdarlıq edib.

Vəzfəli şəxs Martin Rostens iki əlində tutduğu balığın fotosunu əlavə edərək “Yapon balıqları hövzəmizdə bir il boyunca qala bilər və yerli balıqların yaşayış sahələrini dağıda bilərlər. Elm adamları böyük göllərdə on milyonlarla yapon balığının yaşadığını güman edir. Əgər evcil heyvanlarınıza baxa bilmirsinizsə onu tualetə atmaq yerinə, evcil heyvan mağazasına geri qaytarın” deyə bildirib. Təşkilat balığın fotosunu cəmiyyəti balıqları tualetə atmanın təhlükələri qarşısında təlim vermək üçün sosial mediada paylaşıb.

