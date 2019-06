Acunun keçmiş xanımının bu etirafı sosial medianı çalxaladı – “Kaş ki…”

Şeyma Subaşı Acun İlıcalı ilə olan evliliyi və həyat tərzi ilə sosial medianın haqqında ən çox danışılan məşhurlarındandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sadəcə Şeyma” adlı yeni kitabını nəşr etdirən məşhur şəxsi həyatı ilə bağlı olduqca diqqət çəkici məqamlara toxunub. Kitabda keçmiş həyat yoldaşı Acun İlıcalı haqqında yazdığı “Kaş ki, eyni yaşda ola bilsəydik…” sözləri isə gündəmə bomba kimi düşüb. Kitabdan olan həmin hissəni sizə təqdim edirik:

“Fiziki və psixoloji olaraq çox yalnız idim. Kaş ki, eyni yaşda ola bilsəydik deyə dua etdiyim gecələri xatırlayıram. Hər şeyin sonuna gəlmiş kimi hiss edirsiniz. O qara dəlik. Badam gözlü qızım sayəsində o dəlikdən çıxdım”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.