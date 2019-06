Mehdiabad yolu, Gənclər şəhərciyinin yaxınlığında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. 34 yaşlı Elvin Əliyev sol diz oynağının travması, 62 yaşlı Təhmasib Allahverdiyev alt dodağın kəsilmiş yarası diaqnozu, 27 yaşlı İdris Kərimov qapalı kəllə beyin travması və gözün travması diaqnozu ilə Klinik Tibbi Mərkəzə aparılıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

