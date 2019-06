"Mauqli" ilə Ramzan Kadırov yumruq-yumruğa gəldi

K-1 qaydasız döyüş növü üzrə dünya çempionu, “Mauqli” ləqəbli idmançı Zabit Səmədov Minskdə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovla çəkdirdiyi maraqlı görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, Z.Səmədovun “Instaqram” hesabında yerləşdirdiyi videoda R.Kadırovla məşq etməsi əks olunub.

II Avropa Oyunlarında fəxri qonaq olan azərbaycanlı idmançı məşq haqqında fikirlərini bölüşüb:

“Ramzan Kadırovla hər görüşdən sonra çoxlu enerji qazanıram və yaxın vaxtlarda “Axmet” klubunun bayrağı altında keçirəcəyim növbəti görüşün hazırlıqlarına başlayacağam”. (oxu.az)

