Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Bolqarıstan Baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri ilə görüşüb

Nazir Elmar Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Bolqarıstan Respublikasının Baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri Yekaterina Zahariyeva ilə görüşdü.

Metbuat.az bildirir ki, təkbətək formatda başlayan və daha sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə davam edən görüşdə Nazirlər iki ölkə arasında bir çox sahələr üzrə mövcud olan qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdilər və əlaqələrin cari vəziyyətindən məmnunluq ifadə etdilər.

Nazir Elmar Məmmədyarov 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstana səfəri zamanı imzalanan Strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamənin ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından başlıca konseptual sənəd olduğunu qeyd edərək, son illər ərzində onun yerinə yetirilməsi istiqamətində xeyli işlər görüldüyündən bəhs etdi. Eyni zamanda, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcminin strateji əməkdaşlığımızın potensialına uyğun gəlmədiyini söyləyən Nazir, bu xüsusda tərəflərin birgə addımları nəzərdən keçirilməli olduğunu söylədi.

Görüş zamanı nazir Elmar Məmmədyarov, həmçinin Bolqarıstandan olan həmkarına Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən mühüm infrastruktur, enerji və nəqliyyat layihələri haqqında məlumat verdi və Bolqarıstanın Cənubi Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində Yunanıstan – Bolqarıstan İnterkonnektoru vasitəsilə yaradılan bu şəbəkəyə qoşulmasını təqdirəlayiq hal kimi dəyərləndirdi.

Azərbaycan həmkarının ötən ilin oktyabrında Bolqarıstana səfərini məmnunluqla xatırlayan Nazir Yekaterina Zahariyeva, iki ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğuladı. O, Cənubi Qaz Dəhlizi çərçivəsində inkişaf etdirilən layihələrin Bolqarıstan üçün ümdə əhəmiyyət kəsb etdiyini və ölkəsinin digər qonşu ölkələri ilə mövcud və tikilməkdə olan interkonnektorlar vasitəsilə Balkan regionunda enerji tranziti üzrə mərkəz qismində çıxış etmək olduğunu bildirdi.

İkitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından Şərq-Qərb və Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizləri, o cümlədən onların mühüm elementi olan Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu, habelə Qara dəniz üzərindən bərə əlaqəsinin yaratdığı əlverişli perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Eyni zamanda, Bakı – Sofiya istiqamətində olan birbaşa hava reyslərinin iki ölkə arasında turizm mübadilələrinin artırılmasına səbəb olduğu qeyd edilərək, bu istiqamətdə əlavə dinamikaya təkan verilməsi üzrə atıla biləcək addımlar müzakirə edildi.

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesi haqqında danışan Nazir Elmar Məmmədyarov münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsipləri və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həllinin zəruriliyini bildirdi. Bu xüsusda, Bolqarıstanın Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə davamlı dəstək mövqeyi məmnuniyyətlə qeyd edildi.

Tərəflər, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ənənəvi əməkdaşlığın və qarşılıqlı əsasda dəstək göstərilməsinin perspektivləri üzərində dayanaraq, bu istiqamətdə də səylərin əlaqələndirilməsinə sadiq qalacaqlarını bildirdilər.

Daha sonra tərəflər birgə mətbuat konfransı keçirdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.