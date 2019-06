Ana uşağı ilə birgə intihara cəhd edib - kirayə puluna görə - YENİLƏNİB FOTO - VİDEO

Bakıda qadın uşağı ilə intihara cəhd edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qadın uşağı ilə birlikdə metronun “Koroğlu” stansiyası yaxınlığındakı körpüyə çıxıb.

Onun hansı səbəbdən belə bir addım atdığı bilinmir.

Hazırda əraziyə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları onu fikrindən daşındırmağa çalışırlar. (oxu.az)

Paytaxtda ananın azyaşlı uşağı ilə birgə intihara cəhd etməsinin səbəbi məlum olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, qadın kirayə qaldığı evin pulunu ödəyə bilmədiyi üçün bu addımı atmağa məcbur olub.

Bakıda qadın azyaşlı uşağı ilə birgə özünü körpüdən atmaq istəyib.

Aparılan danışıqlar nəticəsində qadını körpüdən endirmək mümkün olub.

İntihara cəhdin səbəbləri araşdırılır. (oxu.az)

