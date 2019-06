Etodan Salaha tövsiyə - Bu komandaya keç !

Samuel Eto misirli ulduz futbolçu Məhəmməd Salaha gələcəkdə komanda seçməklə bağlı tövsiyə verib.

Metbuat.az bildirir ki, afrikalı keçmiş futbolçu Salahın fövqəladə oyunçu olduğunu və əgər onun yolunun bir gün La Liqadan düşəcəyi durumda mütləq "Barselona"nı seçməli olduğunu vurğulayıb. Eto açıqlamasında bu sözləri dilə gətirib: "Əminəm ki, "Barselona" onun üçün daha uyğun komanda olacaq. Salah katalonların oyun tərzinə uyğun futbolçudur. Əgər bir gün Salahın dünyanın ən yaxşı birinciliyi olan La Liqaya keçmək imkanı olarsa, o, mütləq "Barselona"nı seçməlidir.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Salah hazırda oyunçusu olduğu "Liverpul"la bu il ÇL -ı qazanıb və komandayla 2023-cü ilə qədər sözləşməsi var.

