Məşhurların bilinməyən ailə faciələri /FOTOLAR

Bir çox məşhur ad rəngli və parlaq həyatlarına baxmayaraq içlərində böyük bir kədər gizlədirlər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, məşhurlar bir çox şeyi pul ilə satın ala bilsələr də, təəssüf ki, keçmişlərindəki qaranlıq izləri silmək mümkün deyil.

Metbuat.az ailə həyatlarında böyük tragediyalar yaşayan o məşhurlardan bəzilərini təqdim edir:

Müslüm Gursəs

Müğənninin qardaşı öldürülüb, anası isə atası tərəfindən qətlə yetirilib. Bu hadisədən sonra Gursəs atası ilə bir daha görüşməyib.

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı valideynlərini bir yol qəzasında itirib. Bodruma gedərkən 190 kilometr sürətlə gələn bir avtomobillə toqquşan avtomobildən sağ çıxa bilməyiblər. Hadisə zamanı avtomobildə olan Ilıcalının 10 yaşlı qızı körpə kreslosunda oturduğu üçün xilas ola bilib.

Adile Naşit

Çəkildiyi filmlərdə qayğıkeş ana rollarını inandırıcı oynamağının əsas səbəblərindən biri də 15 yaşlı tək övladını itirməsi idi. Aktrisanın oğlu Əhməd Naşit Keskinerin ürəyində dəlik var idi və tam sağalması üçün Amerikada müalicə olunmalı idi. Kampaniyalarla toplanan pul ilə o, əməliyyata olunur, amma komaya girən uşaq təəssüf ki, oyana bilmir.

Ceyda Düvenci

Ceyda Düvencinin anası qızının üzünü son dəfə 4 yaşında olarkən görüb və onu o halı ilə xatırlayır. Aktrisanin musiqi müəlliməsi olan anası 1981-ci ildə 30 yaşında olarkən avtomobil qəzasında gözlərini itirib.

Oqtay Qaynarca

Aktyor 5 yaşında olarkən valideynləri ilə birlikdə Berlində yaşayırdı. Qaynarcanın İstanbulda yaşayan əmisi Adil Qaynarca həyat yoldaşını tətil üçün Berlinə göndərib. Qaynarcanın atası gəlinini qarşılamaq üçün hava limanına gedib. Geri döndükdə isə yol qəzası keçiriblər və hər ikisi həyatını itirib. Böyük kədər içində olan ailə gənc yaşda dul qalmış gəlinləri ilə həyat yoldaşını itirmiş oğullarını evləndirməyə qərar verir. 5 yaşlı Qaynarca illərlə əmisini atası kimi bilib. Həqiqətlər isə ona daha sonra deyilib.

