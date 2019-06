Prezident hərbi qulluqçuları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin:

“general-leytenant” hərbi rütbəsi

general-mayor Fuad Nadir oğlu Məmmədova

general-mayor Zahid İbrahim oğlu Hüseynova

“general-mayor” hərbi rütbəsi

polkovnik Qədir Əşrəf oğlu Nəsibova

polkovnik Rasim Rza oğlu Babayevə

polkovnik Vüqar Əfqan oğlu Əliverdiyevə

polkovnik Polad İsrayıl oğlu Həşimova

polkovnik İlqar Zakir oğlu Lətifova

polkovnik Məhəmməd Kərim oğlu Həsənova.

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Mahmudov Qəşəm Fərzalı oğlu – polkovnik

Qasımov Mübariz Sayıl oğlu – mayor

Orucov Telman İlyas oğlu – mayor

Mustafayev İlham Abbas oğlu – kiçik leytenant

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Ələkbərov Pərviz Ağasalam oğlu – polkovnik

Əliyev Əli Şahverdi oğlu – tibb xidməti polkovniki

Nəsibov Bayram Nəsib oğlu – polkovnik

Məmmədov Anar Əmiralı oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Zaur Alxan oğlu – polkovnik-leytenant

Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik-leytenant

Vəliyev Zöhrab Naib oğlu – mayor

“İgidliyə görə” medalı ilə

Əsədov Səxavət Ağagül oğlu – polkovnik

Cumayev Akif Kazım oğlu – polkovnik-leytenant

Əfəndiyev Samir Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Həziyev Samir Mətləb oğlu – polkovnik-leytenant

Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu – polkovnik-leytenant

Bağıyev Mirdamət Səristan oğlu – mayor

Babayev Vüqar Eyvaz oğlu – gizir

Şəkərov Firudin İlqar oğlu – gizir

Rzaquliyev Allahqulu Yusif oğlu – çavuş

Məmmədov Mehman Məmməd oğlu – kiçik çavuş

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Babayev Əlizadə Əhmədağa oğlu – polkovnik

Dərgahlı Vaqif Rafiq oğlu – polkovnik

Gülməmmədov Mehman Fərman oğlu – polkovnik

Məhərrəmov İzzət Məhəmmədəli oğlu – polkovnik

Məmmədov İsmixan Valeh oğlu – polkovnik

Nəbiyev Firuddin İsaxan oğlu – tibb xidməti polkovniki

Osmanov Tofiq Hüseyn oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Rəcəbov Yadigar Mütəllim oğlu – polkovnik

Abasov Vüqar Tofiq oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Ağabalayev Kamran Hacıəli oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Bəhruz Allahverdi oğlu – polkovnik-leytenant

Divanov Nazim Musa oğlu – polkovnik-leytenant

Əfəndiyev Samir Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Bəxtiyar Oktay oğlu – polkovnik-leytenant

Əzizov Firudin Novruz oğlu – polkovnik-leytenant

Nəsirov Eldəniz Ağamalı oğlu – polkovnik-leytenant

Niftəliyev Rəşid Ağaşərif oğlu – polkovnik-leytenant

Saruxanov Saruxan İslamuddin oğlu – polkovnik-leytenant

Yolçuyev Yolçu Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Piriyev Rəşad Piri oğlu – mayor

Zülfüqarov Zülfüqar Rauf oğlu – mayor

Qorçiyev Cəfər Kəniş oğlu – kapitan

Məlikov Famil Alim oğlu – kapitan

Musibov Veysəl Yadullayeviç – kapitan

Məmmədov Yaşar Mürsəl oğlu – leytenant

Mustafayev Cavad Cavanşir oğlu – leytenant

Abdullayev İbrahim Savalan oğlu – baş gizir

Əliyev Elşad Əli oğlu – gizir

Qurbanov İsmayıl Cəlal oğlu – gizir

Hacəliyev Mübariz Hacəli oğlu – baş çavuş

Cəfərov Müşfiq Qərib oğlu – çavuş

Dəmirov Alim Ərəb oğlu – çavuş

Məmmədov Vüqar Vilayət oğlu – çavuş

Vəliyev Elçin Əjdər oğlu – kiçik çavuş

Babayev Müşfiq İsmayıl oğlu – baş əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Ayaz Əvəz oğlu – əsgər

Nəmətov Namiq Ağaverdi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Ramazanov Azad Gülağa oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şükürov Saleh Niyaz oğlu – əsgər.

(trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.