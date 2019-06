Gürcüstan sərhədçiləri Rusiyadan Ermənistana hərəkət edən avtobusu saxlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, avtobusda qadağan olunmuş yük daşınırmış.

Sərhədçilər sərnişinləri endirərək avtobusu və həmin yükü müsadirə edib.

Qeyd olunur ki, Ermənistanın Gücüstandakı səfirliyi sərnişinlərin ölkəyə çatdırılması üçün daşıma şirkətinə əlavə avtobus ayırmağı tapşırıb.

Sərnişinlər arasında Rusiya pasportuna sahib ermənilərin də olduğu deyilir.

