PSJ-dən ayrılan Dani Alveş karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən yaydığı xəbərə görə, Braziliya millisinin üzvü "Fənərbaxça"ya təklif olunub. İstanbul klubunun da azad agent olan futbolçunu heyətinə qatmaqda maraqlı olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Alveş 2017-ci ilin yayından PSJ-də çıxış edirdi.

