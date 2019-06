Efiopiyada çevrilişə cəhd olub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Amhara vilayətində baş verib. Məlumata görə, hərbi çevrilişə cəhdə təhlükəsizlik qurumunun rəhbəri Asamineu Tsige başçılıq edib.

Dərhal hərəkətə keçən hüquq-mühafizə orqanları onu qətlə yetirib. Daha bir neçə silahlı həlak olub. Bölgəyə əlavə qüvvələr göndərilib. Vəziyyətin nəzarət altında olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

