Böyük Britaniyadan olan səkkiz hərbçi Litvanın dəniz kurortlarının birində sərxoş halda xuliqanlıq etdiklərinə görə həbs olunub.

Metbuat.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, həbs olunanların yaşı 20-dən çox deyil. Onların hansı polka aid olduqları barədə məlumat verilmir. Hazırda yerli polis hadisəni araşdırır. Litvanın Müdafiə Nazirliyi də məsələni ciddi nəzarətdə saxlayır.

Böyük Britaniya tərəfi hadisədən ciddi narahatlığını ifadə edib. Araşdırma davam etdiyi üçün təfərrüatlar açıqlanmır.

