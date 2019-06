"Ayaks" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Hollandiya çempionu "Sevilya"nın yarımmüdafiəçisi Kvinsi Promesi alıb. 27 yaşlı oyunçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer üçün "Ayaks" 15.7 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, K.Promes ötən mövsüm 33 matçda 2 qol vurub, 3 qolun ötürməsini verib.

