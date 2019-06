Bu meyvə cinsi zəifliyi aradan qaldırır

Sinqapur universitetinin alimləri yeni araşdırmanın nəticələrini təqdim ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlərin fikrinə əsasən, banan kişi zəifliyinin dərmanıdır. Bananın tərkibi maqnium ilə zəngindir və bu səbəbdən də bu meyvə cinsiyyət sisteminə müsbət təsir edir.

Gün ərzində bir ədəd banan yemək sonsuzluğun qarşısını alır, ereksiyanı gücləndirirş Eyni zamanda bananın digər faydaları da var. Kalori cəhətdən zəngin olan bananın tərkibində karbohidratlar var. Bu da kişi orqanizmi üçün faydalıdır.

Banan həm də sinir sisteminə müsbət təsir edir, streslə mübarizə aparmağa kömək edir. (ölkə.az)

