Kristiano Ronaldo 3 ildir birlikdə olduğu ispan model sevgilisi və uşaqları ilə bir arada tətilə çıxıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, "Yuventus"da forma geyinən 34 yaşlı futbolçunun tətil üçün bir sərvət ödədiyi məlum olub. Ronaldo dəniz səyahəti üçün kirayələdiyi yaxtaya həftəlik 200 min dollar, Yunanıstandakı villa üçün isə 56 min avro ödəyib. Futbolçunun kirayələdiyi 47 metr uzunluğundakı yaxtanın içərisində 6 yataq otağı, idman və kino zalları olduğu öyrənilib.

