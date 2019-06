Bakıda oğlan bacısına görə özünü 12-ci mərtəbədən atdı – DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜLƏR – VİDEO

Bakıda 24 yaşlı oğlan özünü 12-ci mərtəbədən atıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, özünü hündürlükdən atan gənc hadisə yerindəcə keçinib.



Əslən Masallı rayonundan olan Arzuman İbad oğlu İbadov bir müddət tikinti sahəsində çalışırmış. İntihar baş verən gün, təxminən günorta 15 radələrində qohumu yaşayan Yeni Yasamalda Əsəd Əliyev bina 28 ünvana gəlib.



Yarım saat qohumu ilə söhbət etdikdən sonra Arzuman eyvana çıxıb və özünü atıb.



Qeyd edək ki, iddialara görə Arzumana rayonda yaşayan bacısı barədə xoş olmayan sözlər deyilib. Bu səbəbdən də, oğlan özünü ona görə öldürüb.



Baş verən intihar anı müşahidə kameralarına tuş gəlib. Həmin anları təqdim edirik. (Space tv)

