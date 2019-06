Məşhur keçmiş sevgililərdən gözlənilməz həmlə

Anası xəstələndikdən sonra aktrisa Hande Erçel onunla daha çox zaman keçirmək üçün Murad Dalkılıçla olan münasibətini sonlandırmışdı.

Metbuat.az bildirir ki, qərarın ardından cütlük sosial mediada bir-birilərini izləmədən də çıxarmışdılar. Lakin bu ayrılıq uzun çəkmədi. Anasının vəfatının ardından Murad aktrisanın çətin günlərində onu tək buraxmadı. İkili Eser Yenenlerin toy mərasiminə də birlikdə qatılmışdılar. Keçmiş sevgililər son olaraq isə “Instgram” hesablarından yenidən bir-birilərini izləməyə başladılar. Məşhurların evlilik yolunda irəlilədikləri deyilir.

