İlham Əliyev Əməkdar artistə ev bağışladı

Prezident İlham Əliyev Əməkdar artist Sənubər İsgəndərliyə ev bağışlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə əməkdar artist “Facebook” səhifəsində paylaşım edib:

“Möhtərəm Cənab Prezident.

Mənim səhnə fəaliyyətimi yüksək qiymətləndirərək ev hədiyyə etdiyinizə görə, sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin incəsənət xadimlərinə verdiyiniz dəyər, göstərdiyiniz diqqət, qayğı, bizə qürur və fərəh verir. Mənə və ailəmə bu sevinci yaşatdığınıza görə Sizə bir daha sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.

Allah Sizi və Azərbaycanımızı qorusun!”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.