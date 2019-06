Yaponiyanın Naqoya şəhərində baş verən hücum nəticəsində iki nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə dünən gecə saatlarında baş verib. Qatar stansiyasının yaxınlığında iki nəfər huşsuz vəziyyətdə tapıldıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, lakin orada dünyasını dəyişiblər.

Polis çərşənbə axşamı səhər saatlarında cinayətkarı zərərsizləşdirib. (Trend)

