ARB 24-də 1 gün - Televiziyada iş prosesi - VİDEO + FOTO

Hər saatın tamamında xəbər buraxılışı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən 14 canlı veriliş, London, İstanbul birjalarından gündəlik bağlantılar...

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Azərbaycanın ilk biznes-xəbər kanalı "ARB 24"ün təkcə bir gündə tamaşçıya təqdim etdikləridir.

Və bütün bunlar əzmkar bir kollektivin zəhmətinin nəticəsidir...

Bu çarxda "ARB 24"ün kamera önündə və arxasında çalışan heyətin bir günlük iş prosesinin müəyyən hissəsi əks olunub.

Yeri gəlmişkən, siz də bu kollektivin bir üzvü ola bilərsiz. "ARB 24" üçün aparıcı kastinqi davam edir. Özünüzə güvənirsiznizsə CV və fotoşəkillərinizi arb24news@arbtv.az ünvanına göndərə bilərsiz!

"ARB 24" - Vaxtımız dəyərlidir!

