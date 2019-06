ABŞ prezidenti Donald Tramp 1990-cı illərdə köşə yazarı E.C.Karola cinsi təcavüz etdiyi iddialarını rədd edib.

Metbuat.az məlumat verir ki, Tramp Karolun Nyu Yorkdakı bir alış-veriş mağazasında ona cinsi təcavüz etdiyi iddilarını yalanlayaraq, “Üzr istəyirəm, amma ilk olaraq, demək istəyirəm ki, o xanım mənim tipim deyil. İkincisi isə belə bir hadisə heç vaxt yaşanmadı” fikirlərini söyləyib.

Qeyd edək ki, 75 yaşlı Karol Trampı cinsi təcavüzdə günahlandıran artıq 16-cı qadındır.

