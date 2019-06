Bakıda "avtoş" polisləri arxasına salıb şəhəri bir-birinə qatdı - VİDEO

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları gecə saatlarında şəhər ərazisinə avtoxuliqanlıq edən 99 LE 781 dövlət nömrə nişanlı, "Nissan Sunny" markalı avtomobilin sürücüsü Kamran Qasımovu saxlayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.