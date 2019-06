İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən "Nyukasl Yunayted" ispan çalışdırıcı Rafael Beniteslə yoları ayırmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilislər 30 İyunda sözləşməsi başa çatan 59 yaşlı məşqçi ilə müqaviləni uzatmayacaqlar. Benitesin başçılığı ilə "Nyukasl" bu mövsüm premyer liqada 20 komanda arasında 13-cü pillənin sahibi olub.

Qeyd edək ki, təcrübəli məşqçi daha öncə "Liverpul", "Çelsi", "Napoli", "Real Madrid" kimi komandaların sükanı arxasında olub.

