“Ona görə çoxu məni sevmir” - Günel Ələkbərova - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Hüseynova bacıları" proqramının budəfəki qonağı müğənni Günel Ələkbərova olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənninin sözlərinə görə, onun ayağının altını kifayət qədər qazmaq istəyənlər var:



"Sözün düzünü dediyim üçün çoxu məni sevmir. Çalışıblar ki, ayağımın altını qazsınlar. Deyiblər ki, ailəlidi toylara getmir, bura getmir. Bu sözləri müğənnilər də prodüserlər də deyir. Loru dildə desək burublar. Mən hamıyla yola gedirəm. Hamı da məni görəndə yalandan şirinliklər edirlər. Mərdiməzarçılıq var".

