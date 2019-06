Ötən həftə qayınatası Əli Çingiz Dizeri itirən Tatlıtuğ yemək yedikdən sonra halı pisləşdiyi üçün sürücüsü tərəfindən xəstəxanaya aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən gecə zəhərləndiyini düşünərək xəstəxanaya müraciət edən aktyorun mədəsi yuyulub. Xəstəxanada iki saat nəzarətdə saxlanıldıqdan sonra evə buraxılıb.

