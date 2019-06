Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsi Robert Koçaryanın azadlığa buraxılması haqqında qərarı ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı "SputnikErmənistan” yayıb. Məhkəmə Koçaryanın həbsi haqqında qərar qəbul edib. Apellyasiya Məhkəməsi həmçinin Qarabağ separatçılarının liderlərinin Koşaryanın azadlığa çıxması üçün ödədikləri girovun onların özlərinə qaytarılması haqqında da qərar qəbul edib. (axar.az)

