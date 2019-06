ARB TV-nin "Öz evimizdir" proqramının növbəti qonağı repçi Ramil Nabran olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, repçi bildirib ki, həyatında cavan itkilər çox olub:



"Saçımın tez ağarmağı başqa səbəbdəndir. Pozitiv görünsəm də çətin günlərim çox olub. Cavan qardaş, dost itkim çox olub. 2017-ci ildə 32 yaşlı doğma qardaşım Nazim 15 günün içində rəhmətə getdi. Mən bilən boğazındakı yaradan rəhmətə gedib. Hər şey qardaşım dünyasını dəyişənə kimi idi. Cavan ölüm heç kimə arzulamıram".

