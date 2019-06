“ATV xəbər”in əsas simalarından biri olan Ceyhun Səfərov SOCAR-da işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, C.Səfərov Rövnəq Abdullayevin əmri ilə yaxın günlərdə SOCAR-da vəzifə alacaq.

Dövlət Neft Şirkətində olan mənbənin məlumatına görə, onun SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin ediləcəyi istisna edilmir. (Demokrat.az)

