Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində avtomobil qəzası olub.

Metbuat.az Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Bağırov korpüsünün çıxışı, metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində baş verib.



Bu səbəbdən hazırda qeyd edilən yolda tıxac müşahidə edilir.

