Güləşçimiz finala yüksəlib

Minskdə keçirilən Avropa Oyunlarının sərbəst güləş yarışlarının birinci günündə Azərbaycan pəhləvanı Mahir Əmiraslanov (57 kq) finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güləşçimiz yarımfinalda Rusiya təmsilçisi Zavur Uquyev ilə qarşılaşıb.



Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaşmada M.Əmiraslanov hesabda geri düşməsinə baxmayaraq, yüksək əzmkarlıq göstərərək görüşü qələbə ilə başa vurub.



Qeyd edək ki, finalda pəhləvanımızın rəqibi serbiyalı Stevan Misiç olacaq. Final qarşılaşması iyunun 26-da keçiriləcək.

