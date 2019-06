Bakının Nizami rayonunda kütləvi zəhərlənmə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün 5 nəfər dönərdən zəhərlənmə diaqnoz ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onlardan ikisinin 33, digərlərinin 30, 26 və 24 yaşları var. 2 nəfər 3 saylı Sabunçu xəstəxanasına, 3 nəfər isə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb. Hazırda müalicələri davam edir.

