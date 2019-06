Jurnalist Fuad Abbasovun deportasiya edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan səfirliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, 25 iyun 2019-cu il tarixində Fuad Abbasov Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyinin nəzarəti altında Azərbaycan Hava Yollarının Moskva-Bakı reysi ilə Azərbaycana yola salınıb. (APA)

