Vladimir Zelinskinin Ukrayna prezidenti vəzifəsində ilk maaşı 12,7 min qrivna təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Prezident Administrasiyasından “Factor” nəşrinin sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Zelinskiyə prezident postuna yüksəldiyi 2019-cu ilin may ayından bu günədək 12 727 qrivna (483 dollar) maaş hesablanıb.



