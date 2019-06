Ziya Bünyadov prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, Z.Bünyadov prospekti Xutor massivi yaxınlığında "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində tunelin çıxışında yük avtomobilinin yolun hərəkət hissəsində məcburi dayanması səbəbindən həmin yerə qədər Alı Mustafayev və Abdulvahab Salamzadə küçələrində sıxlıq müşahidə edilir.

