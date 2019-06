Günün ulduz falı - 26 İYUN

Qoç - Mühüm işlərə başlamaq üçün günün ilk yarısı əlverişlidir. Önəmli görüşü və danışıqları təxirə salmayın. Yaradıcılıq sizdə məmnunluq hissi yaradacaq. Sizi narahat edən məsələ ilə bağlı yaxınlarınızla müzakirələr apara bilərsiniz. Yaşamınıza yeni nüanslar əlavə edin.

Günün ikinci yarısında ailə problemləri ilə yaxından məşğul olun. İntuisiyanıza güvənin. Həddən artıq vaxt və qüvvə itkisi tələb edən işləri təxirə salın. Axşam saatlarında yaşam arealında qayda yaradın. Alış-verişdə bədxərclik etməyin.

Buğa - Günün ilk yarısında təxribatlara uymayın, emosiyaların təsiri altında hərəkət etməyin. Yaşam tərzinizi və fəaliyyət sahənizi dəyişməyin. Neqativ çoxdursa, yorğunluq hiss edirsinizsə, bir qədər nəfəs dərin. Sakitləşin, gərginlikdən qurtulun.

Günün ikinci yarısında yaşananlara praqmat baxın. Adi, rutin işlər sizi darıxdırmasın. Axşam saatlarına ciddi, önəmli iş planlaşdırıbsınızsa, onu yaddan çıxarmayın.

Görüləsi işlərin praktik yönlərini götür-qoy edin. İntuisiyanıza güvənin.

Əkizlər - Yaradıcılıq impulsları və enerji səviyyənizin yüksəlişini mövcud işlərdə ciddi islahatlara yönəldin. Danışıqlara, söhbətə çox vaxt sərf etməyin. İdeyalardan birini reallaşdırmaq olar.

Günün ikinci yarısında cürətli, iradəli olun. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün gərəkli vasitələrin hamısından istifadə etmək olar. Sizi qayğılandıran məsələni çözmək üçün detallara fikir verin. Ambisiyaları azaldın. Bəzi nüanslarda ciddi irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür. Planlar və gözləntilərdə yeniliklər edin.

Axşam saatlarına yaxın spontan hadisələr yaşanacaq.

Xərçəng - Ümumi mənzərəni görərək dəyərləndirməyə mane olan detallara çox fikir verməyin. Deyilənləri yanlış anlamayın. İkinci dərəcəli məqamlara həddən artıq önəm verməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanların məsləhətləri sizdə stereotip düşüncə formalaşdırmamalıdır.

Günün ikinci yarısında sizi nə isə qıcıqlandırırsa və ya nədənsə şübhələnirsinizsə, qərar verməyə tələsməyin. Ani hisslərin təsirinə düşməyin.

Axşam saatlarında tanış süjetlər və nüanslar təkrarlanarsa, dejavyu effekti yaşana bilər.

Şir - Özünüzə çox güvənməyin. İmkan və potensialınızı nikbinliklə dəyərləndirməyin. Məişət məsələlərinin həllində iradəsiz davranmayın. Dözülməz dərəcədə xırdaçı olmayın.

Günün ikinci yarısında bədgümanlıq artarsa, yeni işə və ya layihəyə başlayın. Mənfi hisslər yaradan xatirələrə dalaraq reallıq hissini itirməyin. Qətiyyətli olun. Çətin olmayan, yeknəsəq işə üstünlük verin. Stressdən qurtulmağa çalışın.

Axşam saatlarında rasionunuza fikir verin. Çox hərəkət edin, səhhətinizi düşünün.

Qız - Orqanizminiz və əsəb sisteminiz kənar təsirlərə məruz qalacaq. Emosional durumuzunu səbatlı edin. Məişət problemlərinin həllini axşam saatlarına saxlayın.

Günün ikinci yarısında tərəfdaş və ya şəriklərin davranışlarındakı dəyişikliklərin psixosomatik səbəblərini aşkarlamağa can atın. Ailədəki situasiya sizdə kəskin reaksiya yaratmamalıdır. Həll olunmamış məsələlər varsa, astagəllik etməyin.

Önəmli məsələləri təxirə salmayın.

Yalnız hissiyata güvənməyin.

Tərəzi - Qüvvənizdən optimal qaydada istifadə edin. İşgüzar tərəfdaşlar və dəyər verdiyiniz insanlarla təmaslarda səmimi, dürüst olun. Aqressiv və sərt davransanız, ünsiyyət alınmayacaq.

Günün ikinci yarısında bir qədər müstəqil çalışın. Kənar təsirlərə və müdaxilələrə boyun əyməyin. Tənha çalışmaq vurnuxmada nəzərdən qaçırılan detalların görülməsinə səbəb olacaq.

Axşam saatları profilaktiki tədbirlər üçün münasibdir.

Fəaliyyət göstərdiyiniz arealı qaydaya salın.

Əqrəb - Gördüyünüz işin təfərrüatlarına varın. Səhvləri aşkarlayın, kiçik nöqsanları üzə çıxarın. Diqqətli təhlil aparsanız, indiki yanlışlıqları bundan sonra təkrarlamaq riskiniz azala bilər. Yeni layihələrə qatılmaq üçün əlverişli zaman deyil.

Günün ikinci yarısında planlara köklü dəyişikliklər etmək olar. Metodlar, alətlər, avadanlıq və tərəfdaşları dəyişin. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri sizdə şübhə yaradırsa, beləsindən uzaq durun.

Axşam saatlarında səhhətinizin qeydinə qalın.

Oxatan - Günün ilk yarısından etibarən asılı vəziyyətə düşməyin. Maliyyə, inzibati və təşkilati məsələlərdə diqqətli olun. Kimdənsə asılı durumda olmağınız işlərinizin xeyrinə deyil.

İş yerində günün ikinci yarısında yarana biləcək problemləri tələsmədən həll edin. Əks təqdirdə düşünülməmiş qərar fəsadlı nəticələrə səbəb ola bilər.

Həddən artıq çalışmayın. Yorğunluq riski var.

Genişmiqyaslı layihəyə başlamazdan əvvəl imkanlarınızı, qüvvələrinizi və potensalınızı dəyərləndirin.

Oğlaq - Günün ilk yarısında formalaşan situasiyanın şərtlərindən asılı olmayaraq ruhdan düşməyin. Pozitiv emosiyalara ehtiyacınız var. Zəhmətkeş olun, vədlərinizi unutmayın. Çətin məsələlərin həllində başqalarına bel bağlamayın.

Günün ikinci yarısında ciddi problemlər yaranmayacaq. Cari məsələləri asanlıqla həll edə bilərsiniz. İş yoldaşları, şəriklər və ya tərəfdaşlarla bağlı şübhələr yaranarsa, durumu nizamlamaq, nigaranlıqlardan qurtulmaq olar.

Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın.

Dolça - Günün ilk yarısı təşəbbüslər üçün yararlı deyil. Yaxşı situasiya müşahidə olunmur. Diqqətli və səbrli olun. Maraqlı detalları nəzərdən qaçırmayın, sayıq davranın.

Günün ikinci yarısında zərurət olmadan təşəbbüslə çıxış etməyin. İrəliyə doğru hərəkətinizə maneələr yarada biləcək nə varsa, ondan qurtulun. Zərərli vərdişlərdən biri və ya bir neçəsi ilə vidalaşmaq zamanıdır.

Peşəkar fəaliyyət müstəvisində kobud səhvlərə yol verməyin. Şübhəli əlaqələrə aludə olmayın. Təkrarlanan situasiyalar, göz qarşısında vurnuxan insanlara diqqət yetirin.

Balıqlar - Hadisələrlə zəngin gündür. Mövcud prosesdə yenidənqurma tələb edən nüansları diqqətdən qaçırmayın. Emosiyalarınıza nəzarət edin. Vəziyyət çox asanlıqla münaqişə yarada bilər. Baş verənləri heç bir səbəb olmadan dramatikləşdirməyin.

Günün ikinci yarısı yeni layihə ilə bağlı çalışmalar üçün əlverişlidir. Uğur məhsuldarlığınızdan, zəhmətkeşliyinizdən asılıdır. Olaylara süni təkan verməyin. Axşam saatlarında stressdən qurtulun. Heç yerə tələsməyin.

