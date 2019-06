Dəhşət! Ölən yaxınlarını canlı kimi geydirib fotosunu çəkdilər /FOTOLAR

19-cu əsrdə foto çəkdirmək Amerikada və Avropa ölkələrində ən vacib məşğulliyyət hesab olunurdu.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bir çox insan sağ olarkən foto çəkdirə bilmədiyi yaxınları ilə öldükdən sonra foto çəkdirir, onlardan özlərinə son bir xatirə qalmasını istəyirdilər.

Belə fotoqraflıq növü “Post mortem” yəni “ölümdən sonra” adlanırdı.İnsanlar yeni ölmüş yaxınlarını canlıymış kimi geyimlər geydirir və bəzəyirdilər.

Bu qəribə ənənə 15-ci əsrdən gəlirdi. 15-ci əsrdə ölən rahiblərin rəsmini çəkən rəssamlar mövcud idi. fotoqraflığın yaranması ilə insanlar ölülərin rəsmini çəkdirmək əvəzinə fotolarını çəkməyi seçdilər.

Geniş yayılan xəstəliklər və müharibələr səbəbilə insanlar sadəcə ölən yaxınları ilə deyil, bəzən ölmüş evcil heyvanları ilə foto çəkdirirdilər.

