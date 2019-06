Seri A-da 2018-19 sezonunu 5-ci sırada tamamlayan "Milan"-a UEFA-dan acı xəbər gəldi.

Metbuat.az bildirir ki, komanda Finansal Fair Play (FFP) razılaşmasının qaydalarını pozduğuna görə 2019-20 sezonu üçün Avropa Liqasında iştirak edə bilməyəcək. Milanın əvəzinə isə Liqaya Torino qatılacaq.

