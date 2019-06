AXCP sədri Əli Kərimli sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az-ın "Report"-a istinadən xəbərinə görə, Ə.Kərimli jurnalistlərə bildirib ki, ona qanunsuz yürüş keçirmək cəhdi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib və bundan sonra sərbəst buraxılıb.

