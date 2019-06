1 il boynunda gəzdirdi -. İçindən çıxanı gördükdə böyük şok yaşadı

Avstraliyada yaşayan Terry adlı gənc adam sevgilisinə şam ağacından boyunbağı ucluğu hazırlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, tanışlıqlarının 1 illiyi münasibəti ilə hədiyyə etdiyi bu boyunbağını sevgilisi Anna 1 il boyunca içində nə olduğunu bilmədən taxıb.

1 il sonra Terry boyunbağının içindəki böyük surprizi Annaya göstərmək üçün doğru zamanıngəldiyini düşünərək onu Şimali Şotlandiyadakı Smoo mağarasına aparıb.

Gənc adam boyunbağını sevgilisindən alaraq əlindəki bıçaqla onu ortadan iki hissəyə bölüb. Boyunbağının içindən bir üzük çıxaran Terry Annaya evlilik təklifi edib.

Hadisə qarşısında böyük şok yaşayan Anna evlilik təklifini qəbul edib.

