Sevgilisindən uşaq doğan 2 övlad anası körpəsini gizlədərkən öldürdü, zibilliyə atdı - Dəhşətli hadisə

Türkiyədə gizli uşaq dünyaya gətirən ana onun ölümünə səbəb olub, sonra isə zibilliyə atıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Elazığ şəhərində baş verib. 11 il əvvəl ərini itirən və 2 uşağı olan qadın münasibətə girdiyi adamdan hamilə qalıb. Hamiləliyini gizlədən qadın 4 gün əvvəl evdə təkbaşına doğuş keçirib və bunu hamıdan gizlədib. Körpənin ağlamağını qonşular eşitməsin deyə, onu evin çardağında xalçaların altına qoyan qadın bir müddət sonra yenidən getdiyində uşağın öldüyünü görüb. Qadın körpəni qara bir qutuya qoyaraq zibilliyə atıb.

Zibillikdəki körpə cəsədi zibilləri yığmağa gələn işçilər tərəfindən tapılıb. Onlar polisə xəbər veriblər və uşaqğın anası tutulub. İzahatı alınan qadın cinayəti etiraf edib və həbs olunub.

