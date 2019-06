Türkiyədə iyun ayında 3 min metr hündürlükdə qar

Türkiyənin böyük bir qismi istilərin ağuşundaykən Trabzonda 3 min min hündürüldə olan qar yığınları yerli və əcnəbi turistlərin diqqətini çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərinləmək istəyən və az da olsa qışı yad etmək arzsunda olanlar və əsasən də ərəb turistlər Trabzonun Çayqara ilçesi Haldizen vadisindəki yaylaqlarda topalanan qar kütlələrinə böyük maraq göstərirlər. Turistlərin bir qismi qar üzərində qar topu oynayır, kimisi isə qar topaları üzərinə müxtəlif sözlər yazaraq anı ölümsüzləşdirirlər.

