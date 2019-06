İstanbul Bələdiyyəsi Baş katibi Hayri Baraçlı və köməkçiləri istefa etdiklərini açıqlayıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən bildirir ki, Hayri Baraçlı özünün "Tvitter" hesabında belə yazıb:

"23 iyunda keçirilən seçim demokratik bir şəraitə keçirilmiş və istanbulluların seçimi ilə cənab Əkrəm İmamoğlu seçilmişdir. Onları təbrik edirik. İstanbula olan hörmətimizdən dolayı yeni idarəçiliyin öz heyəti ilə çalışmalarına şərait yaratmaq üçün istefa edirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.