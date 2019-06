"Şəki Xan Sarayı "Dünya İrsi Siyahısı"na namizəd kimi irəli sürüləcək" - Əbülfəz Qarayev

"Azərbaycandakı bir neçə məkanın UNESKO-nun "Dünya İrsi Siyahısı"na namizəd kimi irəli sürülməsi nəzərdə tutulur".

Metbuat.az Mədəniyyət Nazirliyinin saytına istinadən bildirir ki, bu sözləri Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev açıqlamasında deyib.

Nazir bildirib ki, hazırda Şəkinin Xan Sarayı və şəhərin qədim hissəsinin bu siyahıya salınması üzərində iş gedir:

“Bakıda bu məsələ müzakirə olunacaq və ümid edirik ki, nəticə müsbət həllini tapacaq. Bir neçə variant var və onların bəzilərində nöqsanlar mövcuddur. Onları aradan qaldırdıqdan sonra yenidən məsələyə baxılacaq. Çalışacağıq ki, məsələ həll olunsun”.

Əbülfəs Qarayev həmçinin qeyd edib ki, Hirkan Milli Parkının meşələri üçün İranın nominasiyası nəzərdə tutulur:

“Həmin meşənin Azərbaycana düşən hissəsini vahid məkan kimi təqdim etmək istəyirik. Bu, gələcəyin məsələsidir. Naxçıvandakı türbələrin də siyahıya salınmasını nəzərdə tuturuq. Hazırda bu məkanlar normal vəziyyətdə olduğundan elmi cəhətdən əsaslandırılması prosesi getməlidir”.

